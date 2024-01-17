الكيان الصهيوني يُحاكم أمام العالم

العالم _ انقلاب الصورة

وسقط الكيان اخيرا وجلب الى قاعة المحكمة الدولية في لاهاي بعد طلب من جنوب افريقيا بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

الكيان الاسرائيلي وصف هذه الايام بالايام السوداء وهو من اشد الايام الدراماتيكية في تاريخه.

انهم يخشون هذه اللحظة التاريخية التي كانوا يهربون منها لسنوات بل يفصحون بكل وقاحة بان هذا القانون أُسس من اجلهم واليوم يحاكمون بسببه.

عندما هب فريق الدفاع الصهيوني في محكمة العدل الدولية منذ ايام قليلة ليدافع عن الكيان الاسرائيلي، كان مصابا بالارباك الشديد وأضاع اوراقه.

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