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غزة وقصف المقاومة الغلاف وصواريخ الحرس الثوري

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

كيف يُقرأ اعلان وزير الحرب الاسرائيلي انهاء العمليات في شمال غزة ثم العودة الی توغلات جديدة في أكثر من محور؟

العالم - مع الحدث

كيف يقرأ الداخل الاسرائيلي اطلاق الصواريخ من الشمال باتجاه غلاف غزة وانتقال المقاومة من الدفاع الی الهجوم؟

هل قاربت حكومة الطوارئ نحو نهايتها بتوجه غانتس نحو الاستقالة واستمرار الخلاف بين اعضائها؟

ماذا يعني قصف الحرس الثوري مقراً لداعش خراسان في سوريا وأخر للموساد في أربيل والاهتمام الاسرائيلي بهما؟

هذه الاسئلة كانت موضوع أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في بحث موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في حركة الجهاد الاسلامي هيثم ابوالغزلان، والصحفي والمحلل العسكري ايليا مغناير.

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