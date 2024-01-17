شاهد.. حفلات شعبية يمنية على متن السفينة 'الإسرائيلية' المحتجزة

العالم - اليمن

وحول اليمنيون السفينة "غالكسي ليدر" المحتجزة في البحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة، إلى مزار سياحي يقصده المواطنون من مختلف محافظات البلاد لرؤيتها والتقاط الصور التذكارية على متنها.

ويتداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر انهم يقيمون حفلات ومراسمهم بشكل يومي على سطح السفينة.

,تشهد منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب احداثا ساخنة خلال الاونة الاخيرة بعد اعلان القوات المسلحة اليمنية بانها تستهدف السفن التابعة للكيان الصهيوني او المتجهة الى الكيان ما لم تتوقف عمليات القتل والابادة ضد قطاع غزة وتدخل المساعدات الانسانية اليه.

ويمثل استهداف السفن التابعة للاحتلال ضغطاً كبيراً على الأسواق الكيان، بسبب طول الرحلات وارتفاع كلفة التأمين، ما يرفع الأسعار في أسواق الاحتلال، ويهدد بعض السلع بانتهاء تاريخ صلاحيتها سريعاً.