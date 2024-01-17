شروط حماس لإيصال الدواء للأسرى 'الإسرائيليين'

العالم-فلسطين

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق: تقدّم الصليب الأحمر بطلب تقديم الدواء لأسرى الحرب عند حماس، وكانت 140 صنفًا، فوضعنا عدّة شروط:

- مقابل كل علبة دواء، ألف لأبناء شعبنا.

- توفير الدواء عبر دولة نثق فيها.

- يضع الصليب الأحمر الدواء في أربع مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، -بما فيها أدوية الأسرى-.

- إدخال مزيد من المساعدات والغذاء.

- منع تفتش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي.

- طلبت فرنسا توفير الدواء، فرفضنا لعدم ثقتنا بالحكومة الفرنسية، وموقفها الداعم للاحتلال الاسرائيلي، ووقوفها أمام تطلعات شعبنا بالحرية والعودة. ونحن من طلب من الأشقاء في قطر توفير الدواء لثقتنا بهم، فوافقت مشكورة.

- نتنياهو يكذب مرّة أخرى، ويخدع شعبه مرّة أخرى، فنحن من حدد الكمية والوسيط، وآلية التوزيع، وإيصال الدواء لشمال غزّة رغم المنع والرفض الاسرائيلي منذ مئة يوم.

وأعلنت قطر، مساء الثلاثاء، نجاحها في التوصل لاتفاق بين الاحتلال الصهيوني وحركة حماس، يتضمن إدخال أدوية ومساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة، مقابل إدخال أدوية للأسرى الإسرائيليين في القطاع.



وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن "وساطة قطرية نجحت في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا".