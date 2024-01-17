وزير الدفاع الايراني: سنرد على أي تهديد يطرأ ومن أية جهة

العالم - ايران

تصريح العميد آشتياني جاء على هامش اجتماع الحكومة الايرانية صباح اليوم الاربعاء، مشددا بالقول : " هذا هو الدفاع المشروع الذي يحق لنا القيام به" .

واشار الى ان من الواجب صون وحدة اراضي البلاد والمصالح الوطنية ومصالح الشعب الايراني وقال " قبل قيامنا بأية خطوة فاننا نوجه التحذير ونستنفد السبل الدبلوماسية والحوار والمفاوضات الحدودية، لكن اذا لم نحصل على اية نتيجة فاننا سنبادر الى العمل حتما والان نشاهد هذا الفعل ".

وجاء تصريح وزير الدفاع الايراني تعليقا على الضربات الصاروخية التي شنها حرس الثورة الاسلامية على اربيل وسوريا فجر الثلاثاء.