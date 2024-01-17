استشهاد 3 فلسطينيين بقصف طائرة مسيرة مركبة في نابلس

العالم _ مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم أن طائرة مسيرة قصفت مركبة قرب مفترق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت المركبة المستهدفة بالجيبات العسكرية، ومنعط طواقم الإسعاف من الاقتراب منها، وأطلقت النار على طواقم الهلال الأحمر الذين كانوا يتواجدون في المكان.

وفي وقت لاحق، تمكنت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المركبة المستهدفة، بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، حيث انتشلت أشلاء أحد الشبان الذين كانوا يتواجدون فيها.

وقال شهود عيان في تلك المنطقة، إن قوات الاحتلال اختطفت جثماني شابين آخرين من المركبة قبل أن تستولي عليها وتنسحب من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت فجرا مخيم بلاطة مدعومة بالجرافات والآليات العسكرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين، ودمرت شوارع، وسط مواجهات عنيفة.

ودفعت قوات الاحتلال بقوة كبيرة من جيش الاحتلال والتعزيزات العسكرية (أكثر من 30 آلية) من حاجز عورتا وبيت فوريك باتجاه نابلس، قبل أن تحاصر المخيم وتقتحمه وسط تحليق للطيران والمسيرات في سماء المدينة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال بدأت عند المدخل الجنوبي للمخيم قبل أن تتوسع في أحياء عدة، اطلقت خلالها الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الصوت والغاز السام، بينما سمع دوي العديد من الانفجارات.