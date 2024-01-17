اعتداءات اسرائيلية علی مزارعين لبنانيين

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من جنوب لبنان ان الاحتلال الاسرائيلي قصف المزارعين العاملين في مزارع الوزاني بالقذائف الدخانية.

وأشار مراسل العالم الی هجوم مسيرة اسرائيلية علی بلدة عيتا الشعب تزامناً مع مراسم تشييع أحد الشهداء، حيث قصفت منزلاً في البلدة ما أدی الی حريق في المنزل دون وقوع خسائر بشرية.

وقال مراسل العالم ان الاعتداءات الاسرائيلية شملت منذ منتصف الليل حتی صباح يوم الاربعاء، بلدة كفرشوبا وبلدة كفركلا، وتلة العويضة، ومركبا، ووادي سلوقي، وعيتا الشعب، واطراف الناقورة.

ولفت مراسل العالم الی ان الطيران الحربي يحلق بكثافة في أجواء المنطقة الحدودية بعد غارات وصفت بأنها الاعنف يوم أمس، حيث شنت أكثر من 20 غارة علی أكثر من منطقة مفتوحة وبعض المناطق المأهولة سيما في وادي السلوقي وبلدة مركبا، وحولا، وايضاً ميس الجبل وعيتا الشعب.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..