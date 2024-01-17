أكثر من 100 يوم من العدوان والمقاومة تؤكد موقفها بشأن الاسرى

العالم _ خاص بالعالم

المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال أن الاتفاق يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، خصوصا للمناطق الأكثر تأثرا وتضررا مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها الأسرى الإسرائيليون في القطاع.

وعن آلية تنفيذ الاتفاق قال الأنصاري أنّ الأدويةَ والمساعداتِ تنقل إلى داخل القطاع بعد أن تصل إلى مدينة العريش المصرية على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية.

وفي هذا السياق أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نقل الأدوية للأسرى الإسرائيليين في غزة يبدأ اعتبارا من الأربعاء.

إعلان قطر عن الاتفاق قوبل بترحيب من الولايات المتحدة، التي أكدت على لسان منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي إن مسؤولين أميركيين يجرون مناقشات جدية في قطر من أجل التوصل لاتفاق آخر لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي معربا عن أمله بأن تؤتي هذه المحادثات ثمارها قريبا.

وفيما يخص ملف الأسرى فإن المقاومة الفلسطينية ترى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى نزعِ قضية الأسرى من يد المقاومة عن طريق التهدئة، وتشدد كما في كل مرة على موقفها بأن أي صفقة تبادل لن تكون إلا بوقف كامل للعدوان على قطاع غزة وسحب جيش الاحتلال منها.

هذه التطورات تأتي في ظل فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال أكثر من 100 يوم من العدوان المتواصل على قطاع غزة بتحقيق أي من أهدافه، والمساعي الإقليمة والدولية لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين.