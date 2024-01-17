قصف الارهابيين في العراق وسوريا.. العقاب العادل ضد المتطاولين على امن إيران

العالم _ خاص بالعالم

ضربات جاءت نتيجة عمل استخباري مكثف استهدف خلالها حرس الثورة الاسلامية بـ24 صاروخا باليستيا وبالمسيرات، مقرات تجسس احدها مرتبط بالموساد الاسرائيلي في اربيل بكردستان العراق وكذلك تجمعات لإرهابيين بمن فيهم جماعة داعش الارهابية في ادلب السورية شمال شرق سوريا ما ادى الى مقتل مسؤولين في الموساد وعدد من كبار قادة داعش.

عمليات تؤكد طهران انها تأتي في إطار محاسبة من تعرضوا لأمنها القومي وفي سياق التأكيد على ان سياستها المتمثّلة في الصبر الاستراتيجي لا تعني الجمود والصمت.

وقال وزير الدفاع الايراني أمير اشتياني: لا نضع أي حدود في الدفاع عن مصالحنا ومصالح شعبنا. ندين الإرهاب في كل أنحاء العالم ونرد بقوة على أي عمل ينتهك حقوق شعبنا. نحن نحترم سيادة الدول لكننا لا نقبل تهديد أمننا وحدودنا.

ضربات حرس الثورة اعتبرتها الخارجية الايرانية جزءا من العقاب العادل ضد المتطاولين على امن البلاد واكدت انها تأتي في اطار الدفاع المشروع عن الامن.



وقال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان: فيما يتعلق بموضوع الارهاب، هذه العمليات تأتي في إطار مكافحة الإرهاب والدفاع المشروع عن الامن. ايران لا تساوم احدا بشأن مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها.

وفي وقت تحاول بعض الاطراف الاصطياد في الماء العكر شددت ايران على احترام القوانين الدولية وقال مندوبها لدى الامم المتحدة امير سعيد ايرواني في رسالة لمجلس الامن ان عمليات ايران لمكافحة الإرهاب كانت ضرورية ومتناسبة وتاتي في اطار الدفاع عن النفس وحماية سيادتها وأمنها القومي وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.