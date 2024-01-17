بالمسيّرات.. إستشهاد 7 فلسطينيين في طولكرم ونابلس

العالم - فلسطين

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية في وقت سابق إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم ومخيمها فجر اليوم، وحاصرت المخيم من كافة مداخله. وذكرت الوكالة أن عددا من الآليات الإسرائيلية تمركز عند مدخل مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، ومستشفى ثابت ثابت الحكومي القريب من المخيم.

كما تمركزت عند مدخل مركز الإسعاف في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم واحتجزت طواقمه ومنعت سيارات الإسعاف من التحرك.

وأضافت أن مواجهات عنيفة دارت بين شبان فلسطينيين والجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات استطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض وسُمعت أصوات انفجارات.

هذا وقالت الجهاد الإسلامي إن لجوء العدو للإغتيالات باستخدام الطائرات ‫المسيرة يثبت عجزه عن مواجهة المقاومين في الميدان