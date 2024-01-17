محاولة اغتصاب سائح كوري في هذا البلد العربي!

العالم - مصر

وأكد مصدر أمني أن الفيديو الذي تم تداوله على عدد من صفحات الإخوان لأحد الأشخاص أثناء محاولته التحرش بسائح في منطقة مقابر أثرية، هو فيديو قديم سبق تداوله عام 2022.

وأوضح المصدر أنه خلال شهر أبريل عام 2022 تقدم الكوري المذكور ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تضرر خلاله من أحد الأشخاص لمحاولته التحرش به بمنطقة مدافن قايتباي وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه "مزدوج الجنسية"، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وصدر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات وهو متواجد حاليا بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للحكم.

وأشار المصدر الأمني أن نشر هذا الفيديو يأتي ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة مجتزئة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصري.