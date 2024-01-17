توجيه ضربة لزمرة "جيش العدل" في راسك ومقتل إرهابي

العالم - ايران

واثر عمليات رصد قامت بها استخبارات مقر القدس في جنوب شرق البلاد، تم شن هجوم على فريق مسلح من عناصر زمرة "جيش العدل" الإرهابية من قبل حرس الحدود في منطقة راسك العامة التابعة لقرية "كستك" بمنطقة سد "بيشين".

وخلال هذه العملية قُتل أحد الإرهابيين وفر أعضاء الفريق الآخرون وتمت ملاحقتهم ومحاصرتهم على الفور من قبل قوات الحرس الثوري وحرس الحدود، ويتم اتخاذ الإجراءات لتدمير هذا الفريق بالكامل.

وتم خلال هذه العملية العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات ومعدات صنع القنابل بحوزة الفريق المذكور وإحباط مخططهم للقيام بأعمال تخريبية إرهابية كبيرة الحجم في المنطقة.