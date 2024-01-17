مأزق تعيشه واشنطن بعد إختفاء جنديين أميركيين قبالة السواحل اليمنية

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تناقض في التصريحات وارتباك في إعطاء معلومات حول اختفاء جنديين أميركيين قبالة السواحل اليمنية.

المتحدث بإسم البيت الأبيض جون كيربي لم يعطِ جوابا وافيا للصحافيين حول حادثة اختفاء الجنديين. واشنطن حاولت نفي ارتباط الحادثة بالعدوان الأميركي البريطاني على اليمن لكن ما يجري على الأرض مختلف تماما بحسب الناشطين

من التعليقات حول هذا الموضوع.. تعليق من حساب "مجد المقاومة" وفيه. خلال 24 ساعة: غزة قصفت مستوطنات العدو.. لبنان قصف أهداف للعدو على الحدود.. سورية قصفت الجولان.. العراق قصف القواعد الاميركية.. اليمن قصف سفينة اميركية متوجهة للكيان.. ايران قصفت أوكار للموساد والارهابيين في أربيل وإدلب

"عبد الملك القاضي" علق بدوره. للتأمل: نجاح قواتنا البحرية في استهداف سفينة أميركية في خليج عدن سيقلق الصهيوني الامريكي الاسرائيلي البريطاني خاصة وانه رافق هذا الاستهداف قدرة قواتنا على التعرف على هوية السفينة وفي خليج عدن وليس في البحر الاحمر اليمن قول وفعل

الناشطون تداولوا هذا الرسم وفيه علم كيان الاحتلال في مياه البحر الاحمر وعليه اشارة ممنوع المرور. وهنا كتب "ممنوع عبور السفن الاسرائيلية".

على عكس ما تظهره التقارير الأميركية والإسرائيلية، خلافات كبيرة بين الرئيس الأميركي ورئيس حكومة الاحتلال. التقارير كشفت أن جو بايدن لم يحادث بنيامين نتنياهو منذ نحو ثلاثة أسابيع حيث أغلق بايدن الخط في وجه نتنياهو.



الخلافات كثرت بين الرجلين لاسيما حول الوضع في غزة والانزعاج الأميركي من سياسات حكومة الاحتلال. في المقابل يقول ناشطون إن الخلافات بين الرجلين لا تعني وقف لدعم الأميركي لحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

ونستعرض بعض التعليقات حول هذا الموضوع... "محمد" كتب هنا. بالحقيقة في خلافات. ونتنياهو قاعد يجيب العيد وبايدن متفشل منه والثنين صهاينة لعنهم الله وأعد لهم سعيرًا ولكن بايدن خايف على منصبه بسبب دعمه المفرط للمجازر ومش قادر يلاقي حل. طلّع نتنياهو على ظهر الشجرة ومش عارف ينزله.

"أحمد أمين باشا" علق ايضا. هذه خطه نتنياهو لاسقاط بايدن في الانتخابات القادمه بسبب خلافات عميقه منذ سنوات بين الرجلين . المسأله معروفة.

اما "عبد الوهاب" فكتب. أمريكا إلى الآن تكذب في أنها تريد ايقاف الحرب وتزيد الدعم،الخلافات بين بايدن و نتنياهو قد تكون موجودة بسبب الطريقة والأسلوب و لكن لا توجد خلافات جوهرية وجميعهم متفقين على الإبادة والتهجير.

مباراة منتخبي إيران وفلسطين ضمن بطولة أمم آسيا في قطر لم تكن مباراة عادية أبدا. المعلق الرياضي عصام الشوالي أصبح ترند بعد تعليقاته خلال المباراة حول المقاومة الفلسطينية. كلام الشوالي حول منتخب فلسطين وتعامل المشجعين واللاعبين الإيرانيين لقي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل. مشهد آخر لفت الأنظار تمثل في فرحة المشجعين الإيرانيين بالهدف الوحيد الذي سجله منتخب فلسطين في لفتة حظيت باحترام كبير

تعليقات كثيرة وتفاعل واسع على مواقع التواصل مع مباراة ايران وفلسطين وكلام المعلق عصام الشوالي.

نبدأ مع "بسمة طارق" التي كتبت. مباراة إيران وفلسطين حفلت بالكثير من الجوانب العاطفية، ودقيقة الصمت أكبر شاهد، وعطف لاعبي إيران على الفلسطينيين كان واضحا بعيدا عن نتيجة المباراة. طيب ليش ما اختاروا للمباراة حكم لبناني؟

"ثائر الصبيحاوي" كتب بدوره. في مباراة ايران وفلسطين الجمهور الايراني يهتف "الموت لاسرائيل". اللاعب الايراني عندما يسجل هدف لا يحتفل بالهدف احتراما للشعب الفلسطيني. وعندما سجل اللاعب الفلسطيني الهدف الاول الجمهور الايراني صفق لصاحب الهدف. الجماهير الايرانية تصفق وتشجع فلسطين حبا واكراما لشعبها ومقاومتها التي اذلت الكيان الصهيوني. الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم القضية الفلسطينية في كل المجالات

اخيرا مع حساب "بنت الماقومة" الذي نشر هذه الصورة وعلق عليها. والد أمير قطر يستمع لأبو عبيدة من قناة الجزيرة القطرية خلال مباراة إيران وفلسطين.

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