إدارة بايدن تخطط لتصنيف حركة أنصار الله منظمة'إرهابية'

العالم – خاص بالعالم

وهذا الاجراء ان حصل، يأتي تنفيذ لتهديد امريكي بوضع الحركة على لائحة الارهاب، ان لم توقف عملياتها الداعم لغزة في البحر الاحمر.

واشنطن ايضا وحسب العديد من المراقبين قامت خلال الاشهر والاسابيع الماضية بعرقلة عملية السلام التي كان من المفترض التوقيع عليها بين اليمن من جهة والتحالف السعودي والقوى اليمنية المتصارعة من جهة.



وكانت تسريبات صحفية تحدثت سابقا عن تهديدات امريكية بان واشنطن ابلغت صنعاء انها سوف تتخذ اجراءات ضدها ، منها التدخل العسكري وعرقلة السلام والقيام بعمليات اغتيال، واعادة فتح الجبهات الجبهات الداخلية، في حال استمرت في استهداف السفن الاسرائيلية، الامر الذي رفضته صنعاء بطشل قاطع، مؤكدا ان لا وقف للهجمات الا بعد رفع الحصار عن غزة ووقف العدوان .

في المقابل حذرت صنعاء في وقت سابق من عسكرة امريكا ولندن للبحر الاحمر. وجددت التأكيد على انها لا تستهدف الا السفن الاسرائيلية او تلك المتجهة الى موانئ الاحتلال.

مؤكدة ان تضخيم واشنطن للمخاطر حيال السفن الاخرى، ما هو الا تهويل من اجل حرف انظار العالم عما يجري في غزة.



وفي ظل اتساع الدعائية الامريكية ومساعيها لتدويل الازمة وعسكرة البحر الاحمر، وجهت فرنسا صفعة الى واشنطن، باعلانها عدم المشاركة في التحالف الامريكي هناك.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن بلاده لم تنضم إلى التحالف، لأنها لا تريد تصعيد التوتر في البحر الاحمر، مشيرا الى أن فرنسا تسعى دائما لخفض التوتر في المنطقة حسب قوله، الى معالجة القضية دبلوماسيا وليس عسكريا.

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