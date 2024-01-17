الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤
٠١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو ..نائبة اوروبية تصف بايدن بـ'الجزار' لدعمه كيان الاحتلال

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

قالت نائبة البرلمان الأوروبي، الأيرلندية كلير دالي: بينما يخسر  كيان الاحتلال في المعارك داخل غزة، ويفقد دعم الرأي العام العالمي؛ يقوم بمحاولات يائسة لتوسيع الصراع في المنطقة، لتغطية عواقب أفعاله.

العالم-اوروبا

وهاجمت نائبة البرلمان الأوروبي، الأيرلندية كلير دالي، رئيس الجمهورية الأميركي جو بايدن، واصفةً إياه بـ"بايدن الجزار"، وقالت دالي أمام البرلمان الأوروبي: بينما تخسر إسرائيل أمام محكمة الرأي العام، نراها تُقدم على أعمال عدوانية يائسة لتوسيع الصراع مع لبنان، أو مع ايران، أو مع اي أحد كان، من أجل إقحام الولايات المتحدة كي تنقذها من أفعالها.

وأضافت دالي: كل ذلك بمباركة ودعم مادي من الجزار بايدن، الرئيس الأميركي الذي يدّعي الأصل الأيرلندي، فلا تأتي بذكر اسم بلدنا يا بايدن لأننا برّاء منك، وأسلافك يتبرأون منك.

روابط ذات صلة

فيديو "حماس" يُحرج جيش الاحتلال!

الاحتلال يرتكب 16 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف