بالفيديو ..نائبة اوروبية تصف بايدن بـ'الجزار' لدعمه كيان الاحتلال

العالم-اوروبا

وهاجمت نائبة البرلمان الأوروبي، الأيرلندية كلير دالي، رئيس الجمهورية الأميركي جو بايدن، واصفةً إياه بـ"بايدن الجزار"، وقالت دالي أمام البرلمان الأوروبي: بينما تخسر إسرائيل أمام محكمة الرأي العام، نراها تُقدم على أعمال عدوانية يائسة لتوسيع الصراع مع لبنان، أو مع ايران، أو مع اي أحد كان، من أجل إقحام الولايات المتحدة كي تنقذها من أفعالها.

وأضافت دالي: كل ذلك بمباركة ودعم مادي من الجزار بايدن، الرئيس الأميركي الذي يدّعي الأصل الأيرلندي، فلا تأتي بذكر اسم بلدنا يا بايدن لأننا برّاء منك، وأسلافك يتبرأون منك.