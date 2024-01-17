آخر تطورات العدوان بغزة.. تدمير 6 دبابات ميركافا وناقلة جند للإحتلال

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى قيام طائرات الهليكوبتر الاسرائيلية بقصف المدنيين الذي نتج عنه عدد من الشهداء والاصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين الذين وصلوا بشكل فردي وعبر العربات التي تجرها الدواب الى مستشفى شهداء الاقصى عصر هذا اليوم.

ولفت مراسلنا إلأى أنه بالاضافة الى ما يحصل حاليا في منطقه غزة والشمال حيث يقول الدفاع المدني بانه قد انتشل عددا من الشهداء وانقذ عددا من المصابين من تحت ركام منزل استهدفه الاحتلال في حي الدرج في وسط غزة خلال ساعات هذا اليوم.



وقال مراسلنا أنه في شمال قطاع غزة تتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من منطقه الشمال التي تلاحظ بالعين المجردة وسط قطاع غزة، حيث ان الدخان المتصاعد ناتج عن استهداف الاحتلال الاسرائيلي لعدد من التراكسات والمصانع ومنازل المدنيين الفلسطينيين في مناطق الشمال في بيت لاهيا وبيت حانون التي تنشط فيها المقاومة الفلسطينية بمجرد انسحاب الجيش الاسرائيلي منها وحينما كان الجيش الاسرائيلي في داخل هذه المدن اثناء الدخول البري كانت تندلع اشتباكات عنيفه جدا في تلك المناطق.

ونوه مراسلنا إلى إعلان الفصائل الفلسطينية، تدمير 6 دبابات ميركافا وناقلة جند للاحتلال فى مخيم المغازى وسط قطاع غزة. وأكد مقاومو القسام تدمير 6 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" وناقلة جند، إضافةً إلى تنفيذ مهمة مشتركة مع سرايا القدس دمروا خلالها جرافة إسرائيلية بعبوة مضادة للدروع.

كما قام المقاومون بقنص 4 جنود إسرائيليين تحصنوا داخل أحد المنازل، واستهدفوا قوة خاصة من 7 جنود بقذيفة "TBG"، وأجهزوا عليها من مسافة صفر.

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