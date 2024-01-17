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بالفيديو..طفلتان فلسطينيتان تقفان على أنقاض منزلهم المدمر بسبب الاحتلال

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفلتين ماريا وهبة الناجيتين بعد قصف الاحتلال لمنزلهم فوق رؤوسهم، اليوم وهما تقفان على أنقاض المنزل بحثاً عن ملابس وألعاب.

العالم-فلسطين

هذا واستشهد 13 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته المتواصل على خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في المحافظة منذ صباح اليوم إلى 23 شهيدا، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة، فجر الأربعاء، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي تحاول التقدم نحو مستشفى ناصر.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات على أربعة منازل مأهولة بالمواطنين غرب خان يونس، بالإضافة إلى قصف عنيف استهدف عددا من البنايات السكنية في حي النمساوي في المدينة، وقصف مدفعي في منطقة "بطن السمين" غربا، ومنطقة "عبسان الجديدة" شرقا.

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