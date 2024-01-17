هذا الفنان الهوليوودي يتحدث عن مستقبله بسبب حرب غزة!

العالم - فلسطين

وقال في تغريدة على حسابه على "إكس": "أشفق على أولئك الأوغاد الذين يظنون أنني أكترث لمشاريعي في هوليوود في حين أنه ترتكب إبادة جماعية في غزة".



ويعمل جون بول كيوزاك ‏(57 عاما)، ممثلا وكاتبا سينمائيا ونال جائزة "أفضل الممثلين الموعودين" عام 1990 عن دوره في فيلم "Say Anything" كما حصل على جائزة "أفضل ممثل مساند" عن دوره في فيلم "Con Air" عام 2000, ومن أشهر أفلامه "1408" و"طفل من المريخ".



وفي أحد ردوده على بعض المتابعين، عبر كيوزاك عن مشاعره وكيف لم يستطع أن يتناول أي شيء بعد رؤيته مقطعا لطبيب فلسطيني وهو يبتر ساق ابنته دون مخدر، بسبب الحرب على غزة.



ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن جيش الإحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.