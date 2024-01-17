شاهد/أسطول السلام والصداقة الباكستاني في المياة الايرانية

العالم- ايران

واستضاف ميناء بندر عباس، والواقع في جنوب إيران، "أسطول السلام والصداقة" التابع للبحرية الباكستانية ويضم مجموعة حربية تابعة للجيش الباكستاني، لفترة ثلاثة أيام.

ورسي اسطول البحرية الباكستانية يوم السبت الماضي في المنطقة الأولى لبحرية الجيش الايراني في ميناء بندر عباس.

وأسطول السلام والصداقة التابع للبحرية الباكستانية، مكون من سفينتين حربيتين.

ونفذت الأسطول الباكستاني تدريبات بحرية مشتركة مع القطع البحرية الحربية الايرانية في مضيق هرمز ومنطقة الخليج الفارسي.

هدفت هذه المناورات إلى رفع مستوى التفاعلات التدريبية وتعزيز العلاقات العسكرية، وتخللها تدريبات للضباط الشباب في سلاحي البحر الإيراني والباكستاني على إجراء مناورات تكتيكية، وعمليات خاصة بمدارات الاتصالات، والتدريب على طريقة إرسال الرسائل واستقبالها في الحالات البحرية الطارئة، والتدرب على التخابر بالإعلام والإشارات البحرية.

واستغرقت هذه التدريبات يومًا واحدًا، ومن شأنها أن تؤدي إلى تبادل مفيد لتجارب القيم التدريبية بين الضباط وأصحاب المراتب الشباب في القوتين البحريتين للبلدين، وفقًا لما ورد في بيان نُشر على موقع العلاقات العامة للجيش الإيراني.

وقال البيان :"إن التدريبات تمت بمشاركة بوارج راجمة للصواريخ من البلدين؛ بالإضافة إلى سفن عسكرية وطائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الإيرانية، ونُفذت في ختام زيارة مجموعة بحرية من باكستان على مدى 3 أيام في مدينة بندر عباس الساحلية جنوبي إيران".

وأضاف البيان: "إنّ زيارة الأسطول الباكستاني كانت تهدف إلى تحسين مستوى التفاعلات التعليمية والتبادلات العسكرية الثنائية بالإضافة إلى عقد اجتماعات بين قادة البحرية في البلدين"