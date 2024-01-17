شاهد..أستاذ بجامعة الأزهر يعلق على توقعات عرافة لبنانية!

العالم- مصر

وقال الدكتور كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على توقعات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، والتي توقعت طلاق الفنانين المصريين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي خلال عام 2024، قائلًا إن "علم الأبراج والنجوم نصب على الناس".



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "أنا لا أمشي وراء الخرافات، ديني علمني أن الله وحده عالم الغيب والشهادة، مستدلًا بقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان ذلك في الكتاب مسطورا".



وأوضح أن "الله لا يُعلم علم الغيب إلا لرسول في مقدار ما يخدم الدعوة إلى الله"، مستشهدًا بقوله تعالى: "قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء".



وأضاف: "هذا رسول الله نفسه لا يعلم الغيب، وما يروج له خبراء الأبراج والنجوم مصادفات وليست توقعات، وهي أمور لا نعول عليها.. لابد أن نحرر العقل من الخرافة".



ونوه بالحديث النبوي: "من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد»، معقبًا: «نحن أمة قدرية تؤمن أن كل الأمور في يد الله، والمؤمن الحق يعلم أن الأمور توكل لله عز وجل".



واستشهد بقوله تعالى: "وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ۖ وإن يردك بخير فلا راد لفضله ۚ يصيب به من يشاء من عباده ۚ وهو الغفور الرحيم".