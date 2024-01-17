امير عبداللهيان يطمئن نظيره الباكستاني والأخير يرد..

العالم- ايران

وكانت ايران استهدفت امس الثلاثاء مقرين مهمين لزمرة "جيش العدل" الإرهابية بمنطقة تسمى الجبل الأخضر في مقاطعة بلوشستان الباكستانية، حيث يقع أحد أكبر مقرات جماعة ما يسمى "جيش العدل" الإرهابي بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وتبادل "أمير عبداللهيان" مع "جيلاني" وجهات النظر حول آخر تطورات العلاقات الثنائية في هذه المحادثة الهاتفية التي جرت مساء الأربعاء؛ حيث أعرب وزير الخارجية الإيراني عن ارتياحه لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين، مؤكدا علي أهمية استمرار التعاون والتواصل الوثيق بين مسؤولي باكستان وايران في مختلف المجالات.

كما جدد امير عبداللهيان التاكيد على احترام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسيادة باكستان ووحدة أراضيها، كدولة صديقة وشقيقة وجارة؛ مصرحا : إن سيادة باكستان ووحدة أراضيها ذات أهمية كبيرة بالنسبة الينا.

واضاف : ان أمن إيران تعرض مرارا للتهديد من قبل جماعة "جيش العدل" الإرهابية الإيرانية من داخل باكستان، وقد أعلنت هذه الجماعة مرارا مسؤوليتها عن تلك الأعمال الإرهابية في إيران.

وتابع وزير الخارجية : لقد نفذت يوم أمس (الثلاثاء) عملية لمكافحة الإرهاب من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد هذه المجموعة الإرهابية، دون ان يتم استهداف أي مواطن باكستاني في هذه العملية.

ونوه امير عبداللهيان، الى اهمية استمرار الحوار والتوافق والتعاون بين طهران واسلام اباد حيال القضايا الثنائية، بما في ذلك ظاهرة الجماعات الإرهابية؛ متطلعا الى استمرار تبادل وجهات النظر في اتجاه صحيح للعلاقات بين البلدين وتماشيا مع تعاون أمني أقوى.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الباكستاني في هذا الاتصال الهاتفي، وفقا لوكالة الانباء الايرانية "ارنا"، إلى الأهداف المشتركة للبلدين وتاريخ إيران وباكستان في الدفاع عن بعضهما البعض ومحاربة الإرهاب؛ مؤكدا بأن أمن إيران هو نفس أمن باكستان، وكلما كان هناك تهديد من الأراضي الباكستانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتخذ اسلام اباد إجراءات ضده.

وأضاف جيلاني : إن إسلام آباد تتوقع بأن يتم مواجهة الجماعات الإرهابية داخل باكستان من قبل القوات المسلحة لهذا البلد.