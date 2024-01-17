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هل التقى وزير خارجية ايران بنظيره السعودي في دافوس؟

هل التقى وزير خارجية ايران بنظيره السعودي في دافوس؟
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

شارك وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد اليوم الاربعاء بمدينة دافوس السويسرية.

العالم- ايران

وفضلا عن حضوره فعاليات اجتماع دافوس، اجرى وزير الخارجية الايراني لقاءات مختلفة مع نظرائه وكبار المسؤولين للعديد من الدول المشاركة على هامش منتدى دافوس وناقش معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي الصّعد الثنائية والاقليمية والدولية.

والتقى وزير الخارجية نظيره السعودي فيصل بن فرحان مساء الاربعاء، على هامش هامش مشاركتهما في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، إن عبد اللهيان بحث مع الوزير السعودي "قضايا ثنائية مختلفة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام، وخاصة التطورات في فلسطين وآخر أوضاع الحرب ضد غزة".

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