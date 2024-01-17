للمرة الثانية خلال يومين.. القوات المسلحة تستهدف سفينة أمريكية في خليج عدن

العالم - اليمن

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان متلفز: نفذت القوات البحرية عملية استهداف لسفينة ( جينكو بيكاردي) الأمريكية في خليج عدن.

وأوضح البيان أن عملية الاستهداف تمت بعددٍ منَ الصواريخ البحرية المناسبة، مؤكدا أن الإصابة دقيقة ومباشرة، مبينا أن العملية جاءت "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ودعماً وإسناداً لصمودِ إخوانِنا في قطاعِ غزةَ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا".

وشددت القوات المسلحة اليمنية على أنها لن نتردد في استهدافِ كافةِ مصادر التهديد في البحرين العربيِّ والأحمر ضمن حقّ الدفاع المشروع عن اليمن العزيز واستمراراً في دعم الشعب الفلسطينيِّ المظلوم.

وأكدت أنَّ الردَّ على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة وأنَّ أيَّ اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.

كما أكدت استمرار حركة الملاحة في البحرين العربيِّ والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة، مشيرا إلى أن عملياتنا ضدَّ السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لن تتوقف حتى يتوقف العُدوان ويُرفع الحصار عن غزة.