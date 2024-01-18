شاهد.. عدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف عددا من المحافظات اليمنية

العالم - الیمن

واستهدف العدوان الأمريكي البريطاني محافظات الحديدة، تعز، ذمار، البيضاء وصعدة.

وأوضح مراسل العالم في صعدة أن العدوان استهدف جبل الصمع غربي مدينة صعدة، ومنطقة طخية بمديرية مجز.

وأفادت مصادر خبرية بأن العدوان استهدف كذلك جنوب مدينة ذمار، ومفرق الهارونية شرقي الصليف بالحديدة، ومديرية التعزية بمحافظة تعز، ومديرية الصومعة في محافظة البيضاء

من جانبه أوضح مصدر عسكري أن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن يهدف لكسر الحصار البحري المفروض على موانئ العدو الإسرائيلي.

وأكد المصدر استمرار القوات المسلحة اليمنية في استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مهما حاول العدوان الأمريكي البريطاني منعنا من ذلك.

وكانت أمريكا وبريطانيا قد نفذتها عدوانا فجر الجمعة الفائت 12 يناير، تعرضت العاصمة صنعاء وعدة محافظات، بسلسلة غارات جوية.

وأعلنت القوات المسلحة أن العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا لن يمر دون رد وعقاب، مؤكدة أنها لن تتردد في استهداف مصادر التهديد المعادية برا وبحرا، كما شددت في الوقت ذاته على بقاء حظر الملاحة الصهيونية في البحرين الأحمر والعربي.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمني في بيان متلفز إن العدوّ الأمريكيّ البريطانيّ أقدم وفي إطارِ دعمِهِ لاستمرارِ الإجرامِ الإسرائيليِّ في غزةَ على شنِّ عدوانٍ غاشمٍ على الجمهوريةِ اليمنيةِ بثلاثٍ وسبعينَ غارة،

وأوضح أن العدوان "استهدفتِ العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ وقدْ أدتِ الغاراتُ إلى ارتقاءِ خمسةِ شهداءَ وإصابةِ ستةٍ آخرينَ من أبناءِ قواتِنا المسلحة".

وإذ حمل العدوَّ الأمريكيَّ والبريطانيَّ كاملَ المسؤوليةِ على عدوانهِ الإجراميِّ بحقِّ شعبِنا اليمنيِّ، أكد ناطق القوات المسلحة أن هذا العدوان لن يمرَّ دونَ ردٍ ودونَ عقاب.

وأكد أنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في استهدافِ مصادرِ التهديدِ وكافةِ الأهدافِ المعاديةِ في البرِّ والبحرِ دفاعاً عنِ اليمنِ وسيادتِهِ واستقلالِهِ.

وشدد على أن هذا العدوانَ الغاشمَ لن يثنيَ اليمنَ عن موقفِه الداعمِ والمساندِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، والقواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تؤكدُ استمرارَها في منعِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ من المِلاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمر.