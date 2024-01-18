اميرعبداللهيان: أميركا لا يمكنها أن تتخذ القرار بدلا عن الشعب الفلسطيني

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان مع وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، يوم الاربعاء، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وابدى أمير عبداللهيان، ارتياحه لهذا الاجتماع وأسفه للفيضانات التي شهدتها أجزاء من سلوفينيا، وهنأ بعضوية سلوفينيا كعضو غير دائم في مجلس الأمن، معربا عن أمله في أن تحقق هذه العضوية أهداف مجلس الأمن في إحلال السلام والاستقرار في العالم.

وفي إشارة إلى اللقاء الثنائي الأخير بين الوزيرين في نيويورك، قال وزير الخارجية الايراني: منذ ذلك الحين، شهدنا العديد من التغييرات في المنطقة والعالم.

وأضاف: هناك أطر مختلفة، منها شكل المشاورات السياسية والتعاون القنصلي بين البلدين، والتي نود أن تكون أكثر نشاطا.

وشدد امير عبداللهيان على أهمية التعاون البرلماني بين البلدين، ودعا إلى تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية.

كما دعا وزير الخارجية الايراني إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وأكد على ضرورة زيادة التعاون التجاري للقطاع الخاص بين البلدين.

واعتبر اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين من أهم أطر التعاون بين البلدين، معرباً عن ارتياحه لزيادة التعاون التجاري الثنائي، وعبر عن امله في زيادة التعاون التجاري امع انعقاد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشرح أمير عبداللهيان آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بفلسطين وأزمة غزة وأضاف: الحرب بالتأكيد ليست الحل وإذا توقفت الإبادة الجماعية في غزة فإن مدى تطور الحرب وعدم الاستقرار في المنطقة سيتغير أيضا. وسيعود الاستقرار إلى المنطقة، والبحر الأحمر أيضًا.

وأضاف رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني: ان أميركا لا يمكنها اتخاذ القرار بدلا عن الشعب الفلسطيني، ولو كانت الخطط السياسية التي فرضتها أميركا فعالة لما شهدنا الأزمة الحالية في غزة.

وشدد أمير عبداللهيان على أهمية أمن الشحن والملاحة في المياه الإقليمية والدولية وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أمن الملاحة وتعتبره مهما لتجارتها الخارجية، لكن يجب أن ننظر إلى جذور الأزمة في البحر الأحمر المرتبطة بالحرب ضد غزة، ونحن مستمرون في جهودنا لتحقيق الأمن المستقر في المنطقة.

من جانبها اعربت وزير خارجية سلوفينيا، عن ارتياحها لهذا اللقاء، وجددت موقف بلادها في إدانة العمل الإرهابي الذي وقع في كرمان، وقدمت مرة اخرى تعازي بلادها وتعاطفها مع حكومة وشعب إيران.

وأكدت تانيا فايون رغبة بلادها في تعزيز العلاقات مع إيران، ومن خلال التأكيد على مجالات التعاون الثنائي المختلفة، أعربت عن رغبة بلادها في مواصلة التشاور من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أعربت عن قلقها إزاء التطورات في غزة، واعلنت عن معارضة بلادها للحرب في غزة، مؤكدة ضرورة إنهاء العنف في غزة كموقف لبلادها.

وفي معرض شرحها وجهة نظر بلادها بشأن بعض القضايا الإقليمية بما فيها فلسطين، أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا استعداد بلادها لمواصلة التشاور والتعاون لحل الأزمات الإقليمية.

عبداللهيان: أمن القوقاز وجورجيا مهم بالنسبة لإيران

الى ذلك قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال لقائه مع نظيره الجورجي "إن أمن القوقاز وأمن جورجيا مهمان بالنسبة لإيران ويمكن أن تتوسع العلاقات بين البلدين دون أي قيود."

جاء ذلك خلال اللقاء بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ووزير الخارجية الجورجي إيليا دارتشياشفيلي على هامش قمة دافوس في سويسرا.

وفي الوقت الذي أعرب فيه وزير الخارجية عن ارتياحه لهذا اللقاء، اعتبر أن العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين قديمة وقوية.

واعتبر أمير عبداللهيان تطوير العلاقات مع جورجيا من أولويات إيران وأضاف: "إن أمن القوقاز وأمن جورجيا مهمان بالنسبة لإيران، ويمكن توسيع العلاقات بين البلدين دون أي قيود".

وشدد وزير الخارجية على ضرورة الاعتماد على الحلول الإقليمية لمشاكل المنطقة، وقال: "إن أمن المنطقة متكامل ومترابط، ومن خلال فهم ظروف المنطقة نسعى إلى التركيز على المصالح المشتركة بالتعاون مع جورجيا."

واعتبر جورجيا إحدى الوجهات السياحية للإيرانيين في المنطقة وأضاف: في ظل هذه الروابط الشعبية، من الضروري المساعدة في توسيع العلاقات في المجال التجاري والتعاون مع القطاع الخاص.

ومن المحاور الاخرى التي تطرق اليها وزير الخارجية الايراني ، التأكيد على أهمية التعاون في مجالي النقل والطاقة.

كما جدد أمير عبداللهيان دعوته لنظيره الجورجي لزيارة إيران ودعا إلى تفعيل الآليات المشتركة بما فيها اللجنة السياسية المشتركة وتعزيز التعاون القنصلي بين البلدين.

وزير خارجية جورجيا: ايران دولة قوية ومتجذرة في المنطقة

من جانبه وصف وزير خارجية جورجيا خلال هذا اللقاء التقدم الذي تشهده العلاقات بين البلدين بالإيجابي ورحب بتعزيز هذه العملية.

وأعرب إيليا دارتشياشفيلي عن ارتياحه للمشاورات المشتركة مع نظيره الإيراني، وأشار إلى التحديات التي تواجهها المنطقة، واعتبر ترسيخ الاستقرار والاستقرار في المنطقة إحدى أولويات جورجيا.

وفي إشارة إلى عدد السياح الإيرانيين الذين يزورون جورجيا، رحب بتعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين.

كما اعتبر إيران دولة قوية ومتجذرة في المنطقة، وأكد رغبة بلاده في توسيع العلاقات الثنائية مع إيران في مختلف المجالات.

وأكد الوزيران على استمرار اتصالاتهما ومباحثاتهما المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

محادثات بين وزيري الخارجية الايراني والبريطاني في دافوس

هذا والتقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وزير الخارجية البريطاني على هامش قمة دافوس.

وفي هذا اللقاء الذي جرى مساء الاربعاء على هامش قمة دافوس بسويسرا، تباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية.

وبناء على الدعوة الموجهة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في برامج قمة دافوس 2024، وصل وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إلى سويسرا يوم الثلاثاء للمشاركة في برامج هذه القمة.

ويجري أمير عبداللهيان لقاءات ثنائية مع نظرائه وكبار المسؤولين من مختلف الدول المشاركة في القمة، للبحث في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وتعقد قمة دافوس كل عام من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص في العالم في مدينة دافوس بسويسرا.