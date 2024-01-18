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ايران: على حركة عدم الانحياز بتجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني

ايران: على حركة عدم الانحياز بتجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني
الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية "رضا نجفي"، على ضرورة تجديد تضامن من قبل حركة عدم الانحياز مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزة.

العالم - ايران

وقال "نجفي" في كلمته يوم الاربعاء خلال الاجتماع الـ 19 لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز في مدينة كمبالا الاوغندية : إن هذا الاجتماع المهم يظهر التضامن بين أعضاء حركة عدم الانحياز وتعزيز التعاون من اجل حماية مصالح الشعوب.

واعتبر مساعد وزير الخارجية، أن حركة عدم الانحياز يجب أن تلعب دورا نشطا في سياق صياغة النظام العالمي الجديد.

وأضاف : يجب أن تكون رسالة حركة عدم الانحياز واضحة ومعبرة وتظهر موقف الحركة الداعم للشعب الفلسطيني.

كما طالب المسؤول الايراني بوقف فوري وغير مشروط لهجمات الكيان الصهيوني على سكان غزة

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