أبرز تطورات اليوم الـ 104 للإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة

العالم- فلسطين

يأتي ذلك عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

واشار "المركز الفلسطيني للاعلام" أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وفجر الاحتلال منازل سكنية في المنطقة الجنوبية لخان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال بكثافة حنوب شرقي خان يونس.

واندلعت اشتباكات وسط قصف مدفعي صهيوني جنوب مستشفى ناصر في خانيونس وارتفع عدد الشهداء في المجزرة التي اقترفتها قوات الاحتلال في رفح إلى 19 مواطنًا؛ بينهم 8 أطفال في قصف منزل لعائلة الزاملي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

عرف من الشـهداء هـم:

1: طفل / ساهر وليد ابراهيم الزاملي

2: طفلة / سهام وليد إبراهيم الزاملي

3: طفلة/ ياسمين وليد إبراهيم الزاملي

4: طفل / محمد محمد أبو مسامح

5: طفلة/ رهف محمد موسى الزاملي

6:طفل / كريم مصعب عدنان كلاب

7: طفلة/ لين مصعب عدنان كلاب

8: طفلة / ليان مصعب عدنان كلاب

9: عدنان مصعب عدنان كلاب

10: سحر أحمد عبد الله ابو مسامح

بالاضافة لجنينها

11: سهام أحمد عبد الله أبو مسامح

12: ختام عبد الله إبراهيم أبو مسامح

13:سمر أحمد عبد الله الزاملي

14: مصعب عدنان كلاب

15:سامية عبد الله أبو مسامح

16:زينة محمد موسى أبو مسامح