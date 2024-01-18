سماع دوي انفجارات في محيط سراوان.. هل استهدفت باكستان الانفصاليين؟

العالم - إيران

أعلن ذلك نائب محافظ سيستان وبلوشستان للشؤون الأمنية ، علي رضا مرحمتي، وقال إن مسؤولي الأمن وقوى الامن الداخلي يحققون في الأمر.

في الوقت نفسه، أعلنت صفحة أخبار القوات المسلحة الباكستانية على تويتر، أنه تم الهجوم على 7 أهداف في 3 نقاط في إيران (سراوان وشامسر وحنق) زاعمة بانها مقرات للإرهابيين.

يقال إن هذه الانفجارات أدت إلى إصابة عدة أشخاص.

وفي وقت سابق، نُشرت أخبار وصور على مواقع التواصل الاجتماعي حول الانفجار الذي وقع في جزء من مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وعقب الانفجار الذي وقع حول سراوان، قالت وسائل إعلام باكستانية إن هذا الحادث ناجم عن هجوم الجيش الباكستاني على الجماعات الانفصالية البلوشية في إيران.

نفي إشاعة الهجوم على مقر الحرس الثوري من قبل باكستان

وفي الوقت نفسه، نفى حساب مستخدم تابع للقوات المسلحة الباكستانية أي هجوم على مقر حرس الثورة الإسلامية ووصفه بأنه أخبار كاذبة من قبل مستخدمين هنود وإيرانيين، زاعما أنهم هاجموا أهدافا انفصالية في بلوشستان في إيران.

وزير الدفاع الباكستاني السابق: إيران دعمتنا دائما في الظروف الصعبة

هذا و قال خواجة محمد آصف، وزير الدفاع الباكستاني السابق، عن هجمات إيران على مقرات الإرهابيين في بلوشستان الباكستانية : إن الإرهاب يمثل بالتأكيد تحديا خطيرا لكلا البلدين ويجب علينا حل هذه الأزمة معا.

وأضاف: لقد تمتعت باكستان دائما بعلاقات أخوية وتاريخية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويجب أن نحافظ على أهمية هذه العلاقات وعدم السماح بالمساس بها .

وأشار خواجة محمد آصف إلى أن إيران دعمت وساعدت باكستان دائما في الظروف الصعبة وهذا ما سجله التاريخ.

مقتل 7 اجانب في هجوم صاروخي من باكستان

وفي وقت لاحق اعلن علي رضا مرحمتي، نائب محافظ سيستان وبلوشستان للشؤون الامنية انه وفي الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم الخميس، سُمع دوي عدة انفجارات في منطقة مدينة سراوان، وبعد التحقيقات تبين أن هجوما صاروخيا من باكستان استهدف إحدى القرى الحدودية الإيرانية .

وقتل في هذا الهجوم ثلاث نساء غير إيرانيات وأربعة أطفال.

كما وقع انفجار قرب مدينة سراوان دون وقوع إصابات.