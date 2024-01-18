إبتلعوا الوقود!.. إصابة 7 جنود إسرائيليين في انقلاب سفينة حربية

العالم - الإحتلال

وقالت وسائل إعلام عبرية "إن 7 جنود من البحرية الإسرائيلية أصيبوا إثر انقلاب زورق حربي قرب شاطئ مدينة عسقلان، وتم نقلهم إلى المستشفيات بسبب ابتلاعهم الوقود".

وأصدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه أن 7 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة خلال حادث عملية في قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب الكيان الإسرائيلي، مضيفا أنه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى وإبلاغ عائلاتهم، ومؤكدا أنه جار التحقيق؛ لكشف ملابسات الحادث.

وعلى جانب آخر، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 1135 ضابطا وجنديا، منهم 242 في حالة حرجة منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، كما أقر بمقتل 527 ضابطا وجنديا خلال الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وخلال الساعات الماضية أثارت والدة الجندي رون شيرمان الذي قُتِل بغزة جدلا واسعا بعد اتهام قوات الاحتلال الإسرائيلية بقتل ابنها، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي هو من قتل ابنها وليس حماس، وكشفت أن ابنها قُتل بسبب الغاز الذي أدخله الجيش إلى النفق.