إصابات واعتقالات بحملة دهم واسعة للاحتلال في الضفة

العالم - فلسطين

واكد "المركز الفلسطيني للاعلام" نقلا عن مصادر محلية إصابة 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة.

وقالت المصادر: إن قوات كبيرة ومعززة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري، وحيي إم الشرايط، وسطح مرحبا وجبل الطويل، في مدينة البيرة، كما اقتحمت حيي الماصيون، ومنطقة رام الله التحتا، ومركز المدينة.

وأفادت مصادر في مخيم الأمعري، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في المخيم أصيب خلالها عدد من الشبان برصاص الاحتلال، كما فتشت قوات الاحتلال مركبة الهلال الأحمر خلال اقتحام المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. وذكرت مصادر محلية أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وتجولت في عدة أحياء، وداهمت منزل المواطن أحمد زهير الريماوي واعتقلته.

قلقيلية

وفي قلقيلية، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة وانتشرت في أحيائها.

وأفاد مصدر محلي أن مقاومين أطلقوا الرصاص وفجروا عددا من العبوات الناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال.

وتسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى حارة السفيري بالمدينة، واعتقلت الشاب محمد بلال زيد، بعد مطاردة استمرت عدة شهور.

وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مركبة خلال اقتحام منطقة صوفين بقلقيلية، وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً على المنطقة، تزامناً مع سماع أصوات اشتباكات في المنطقة.

نابلس

وفي نابلس، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وتمركزت في حي المعاجين وداهمت إحدى العمارات فيه، كما آليات الاحتلال عدة شوارع وأحياء بالمدينة،ى وداهمت عدة منازل وفتشتها واعتقلت الشاب مصطفى بعد مداهمة منزل ذويه في منطقة العامرية بالمدينة.

طولكرم

وفي طولركم، تواصل قوات الاحتلال عدوانها العسكري لليوم الثاني تواليا، في المدينة ومخيم طولكرم، ووصلت تعزيزات جديدة لجيش الاحتلال برفقة جرافة للمخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة بلعا شرق طولكرم.

وأكد مصدر محلي بالبلدة، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل المواطن طلال أبو ياسين واعتقلته.

سلفيت

وفي سلفيت، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر الديك، واعتقلت الأسير المحرر رامي راتب الديك (42 عاما)، بعد ان داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

الخليل

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت 9 مواطنين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، والاعتداء على بعضهم.

والمعتقلون هم: أنس جميل جوابرة، قتيبة عماد الراعي، أحمد خليل، محمود محمد حناين، محمد عزات بنات، معز الطيطي، وائل فتحي البدوي، مأمون رشاد أبو جودة، وكمال وليد الطيطي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، وشنت حملة دهم لعدد من المنازل.

بيت لحم

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 18 مواطنا، من قرية حرملة (جنوب شرق).

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: حازم الزير، بسام الزير، قصي الزير، خالد عادل الزير، نصري صبيح، معاذ وجيه الزير، وشقيقه مجاهد، وانس ناصر الزير، محمد موسى الزير، وشقيقه حمزة، واسماعيل خليل الزير، وشقيقه مروان، وناصر يوسف الزير وشقيقه علاء، وايوب كامل الزير، وفادي سليم الزير، ومصعب علي الزير، ولؤي الزير، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

واقتحمت قوات الاحتلال مدن بيت لحم، وبيت جالا وبيت ساحور، وبلدات الخضر وارطاس، دون أن يبلغ عن اعتقالات.