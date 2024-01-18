الحرب على غزة أظهرت الخلافات ما بين أركان الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث لقناة لعالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار إلى أنه ومع مرور الزمن بدأت تبرز العورات بالشقوق الرقيقة في الخلافات ما بين أركان القوى في كيان الاحتلال، حيث بلغ عدم الثقة درجة حيث أن رئيس الوزراء في الكيان يطلب قسم اليمين من كل وزير أن لا يتكلم في الخارج، كما أن بيني غانتس لم يحضر ولأول مرة جلسات بمجلس الحرب.

ولفت إلى أن النقد العلني أخذ يتصاعد في الصحافة ولدى السياسيين وبالكنيست وغيره، بأن بنيامين نتنياهو يدير حربا لحساباته السياسية الانتخابية، ولكي يمنع عن نفسه فيما بعد المحاكمات.

وأضاف أنه وطيلة مدة الحرب برزت العيوب، خاصة في الغموض في الإعلانات التي أراد نتنياهو أن يستدرج الجميع من إسرائيليين والغرب بها ضد الفلسطينيين.

وشدد على أن التعبئة الدولية لعبت دورا كبيرا جدا في فضح الأمور، حتى أن الصحفيين الإسرائيليين بدأوا يبرزوا بعض القضايا، حيث أن إظهارهم لقضية صغيرة باتت تبدو كثيرة المفاعيل.

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