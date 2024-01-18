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الاحتلال يواصل قصف المربعات السكنية في غزة

الاحتلال يواصل قصف المربعات السكنية في غزة
الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

يواصل جيش الاحتلال، لليوم الـ 104 على التوالي، قصف المربعات السكنية ونسفها بشكل كامل، وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

العالم- فلسطين

وارتكب الاحتلال مجزرة جديدة مروعة، بقصف منزل عائلة "الزاملي" بالقرب من منطقة مسجد البحابصة شرق رفح، موقعا 19 شهيدا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وعددا من الإصابات وصلت إلى مستشفى النجار.

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس سلسلة غارت في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن شهداء وإصابات وصل عدد منها إلى المستشفيات.

كذلك، شن طيران الاحتلال غارات جوية شرقي محافظة خانيونس، تزامنا مع اشتباكات ضارية تتخللها انفجارات بين المقاومة وقوات الاحتلال وسط مدينة خانيونس.

وأمس الأربعاء، ارتكبت قوات الاحتلال 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة، أسفرت عن ارتقاء 163 شهيدا و350 إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال تعطيل شبكات الاتصال والانترنت لليوم الـ 7 على التوالي عن قطاع غزة، ما يفاقم معاناة المواطنين، ويعرقل عمل طواقم الإسعاف ويؤخر وصولها للمناطق المستهدفة.

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