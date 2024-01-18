شاهد.. هذا ما حدث في الحدود الإيرانية المتاخمة لباكستان

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم إن الرشقات الصاروخية أودت بحياة 7 أشخاص من الرعايا غير الإيرانيين وإلى الان السلطات الإيرانية لم تتحدث حول طبيعة جنسية هؤلاء، مشيرا إلى أن والقتلى كانوا من النساء والأطفال.

إيرانيا ادينت هذه الضربات بشدة وطالبت السلطات الإيرانية باكستان بتقديم توضيح فوري حول ما حدث.

من جانبها قالت الوزارة الخارجية الباكستانية بإن إيران وباكستان هما دولتان تتحلان بعلاقات أخوة في المنطقة وان الشعب الباكستاني يحترم بشدة الشعب الإيراني ولكن هناك موضوع الإرهاب وهو تحدي كبير بين البلدين ويجب ان تجد سلطات البلدين حلول لهذا الموضوع.