العالم - مراسلون

وأوضحت مراسلتنا، أن اتفاقا جديدا جرى بين حماس والجانب الإسرائيلي بوساطة قطرية من أجل دخول شحنات أدوية للأسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية وأدوية موازية لها للفلسطينيين على ان يتم ادخال هذه الأدوية لمدينة غزة وشمال القطاع، بالإضافة إلى توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على باقي المستشفيات مشيرة إلى شرط حماس بأن لا تفتش هذه الشاحنات من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأضافت أن القطاع ينتظر تنفيذ هذا الاتفاق خلال الساعات القادمة بحث تدخل المساعدات من معبر فح أو معبر كرم أبو سالم اذا لم يحدث أي عائق يعرقل دخولها.

قطع الاتصالات يشل حركة الحياة في غزة

وقالت مراسلة العالم إن قطع الإتصالت في قطاع غزة شل الحركة الحياة في القطاع،وكذلك تسبب بتعقيد عملية نقل واخلاء الجرحى، كما قطع التواصل بين العائلات، مشيرة أن حتى الارقام المجانية مقطوعة من أجل الوصول إلى الدفاع المدني في حال حدث أي أمر طارئ، ما يضيف عبء ثقيلا على أهالي غزة.

لل

الفلسطينيون يفاضلون بين الموت وبتر الأطراف

قالت "أسراء البحيصي" إن 350 ألف فلسطيني في غزة يعاني من الأمراض المزمنة و لكن ادويته باتت مفقوده، مشيرة إلى أن الحالة الصعبة والعقدة هي عند الجرحى بحث لا يحول منهم إلى الخارج سوى اربعة بالمئة، من أجل العلاج اولا وثانيا لتخفيف العبء عن الطاقم الصحي.

وأوضحت مراسلتنا أن الفلسطينيين يفاضلون بين الموت والحياة وهم مبتورة أطرافهم لذا تبتر أطرافهم، وذلك بسبب اكتضاض الجرحى أمام غرف العمليات لأن العملية الجراحية تحتاج إلى 9 ساعات أما البتر يحتاج إلى ساعة لذا الأطباء من أجل انقاذ حياة المريض يضطرون إلى بتر أطراف على أن يموت وهم ينتظر دخول غرفة العمليات.

نن