بلينكن يعمل مع معارضين إسرائيليين من أجل إسقاط نتنياهو + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشار الزميل فارس الصرفندي أن أهم وأبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي اليوم كانت الخطة الأميركية التي نشرتها شبكة أي بي سي نيوز والتي تتحدث عن مجموعة من مقترحات قدمتها الولايات المتحدة إلى الكيان الإسرائيلي.

وأوضح أن هذه المقترحات هي عدم التعامل مع حركة حماس من خلال الحل العسكري، وثانيا إعادة الإعمار بقطاع غزة بقيادة السعودية كما جاء في الخطة الأميركية، بالإضافة إلى الحديث عن البدء بعملية تسوية في الضفة الغربية.

لكنه مراسلنا أكد أن هذه المقترحات ووفق الصحافة الإسرائيلية تم رفضها من بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه لن يقبل بأي صفقة -حتى لو كانت بتطبيع العلاقات مع السعودية- ستفضي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران.

وفي جانب آخر أشار إلى أن اإعلام العبري أشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن بنيامين نتنياهو سوف لن يبقى إلى الأبد رئيسا للوزراء في كيان الاحتلال، وعلى ما يبدو إن الولايات المتحدة تعمل مع مجموعة من القيادات الإسرائيلية المعارضة من أجل إسقاط بنيامين نتنياهو.

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