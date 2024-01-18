أدوية ومساعدات تدخل إلى غزة.. فكيف حدث هذا؟

العالم - فلسطين

بعد جهود دؤوبة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، وبعد أكثر من مئة يوم من القصف المتواصل على قطاع غزة، أعلنت قطر أنها تمكنت من إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة تنفيذا لاتفاق تم بوساطتها بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي وهو الأول بين الطرفين منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع في نوفمبر تشرين الأول الماضي.



المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اكد دخول الأدوية والمساعدات إلى القطاع، على متن طائرتين تحملان 61 طنا من الأدوية والمواد الغذائية، مشيرا الى أن بلاده ستواصل مع شركائها الإقليميين والدوليين جهود الوساطة على المستويين السياسي والإنساني.



دخول المساعدات والادوية تم بشروط حركة حماس، حيث كشف عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق أن الحركة هي من حدد الكمية والوسيط، وآلية التوزيع وإيصال الدواء إلى شمال غزة رغم المنع والرفض الإسرائيلي منذ مئة يوم.



أبو مرزوق اوضح أن الصليب الأحمر الدولي تقدم بطلب تقديم مئة وأربعين صنفا من الدواء للأسرى، فيما اشترطت الحركة تقديم ألف صنف من الدواء مقابل كل علبة دواء للأسرى، وتوفير الدواء عبر دولة تثق بها الحركة، كما أكد أبو مرزوق أن الشروط تضمنت ايضا إدخال مزيد من المساعدات والغذاء، ومنع تفتش شحنات الأدوية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، متهما رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالكذب وخداع مستوطنيه.



تفاصيل، كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن كبار المسؤولين الأمنيين في تل أبيب لم يتم إطلاعهم عليها، وقالت الصحيفة إنه من خلال تصريحات ابو مرزوق عرف المسؤولون الاسرائيليون إمكانية نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون فحصها.