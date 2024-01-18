جثث الشهداء مرمية بشوارع البريج، والوصول إليها خطر + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وخلال اتصال مباشر وفي حديث لمراسلتنا اعتبر أحد أهالي مخيم البريج النازحين منه، إعتبر مخيم البريج وحتى بعد انسحاب الدبابات الإسرائيلية منه بالخطر والغيرآمن، وأوضح: هناك شهداء مرميين في الشوارع.. على الدوار هناك شهداء.. أخي بمعاناة أتينا به.. هناك أناس تخاف أن تحمل جثمان شهدائها.

وأضاف: عانينا معاناة حتى أخرجنا جثة أخي.. لم يكن أحد يستطع التقرب من الجثث حيث هي مرمية في منتصف الشارع.

وأكد أنه إن يجرح شخص أو يصاب فلا يمكن لأحد إسعافه وسوف يموت في مكانه، مؤكداً: كان هناك تسعة مصابون كلهم أصبحوا شهداء.. هذا هو حالنا.

وبين أن مجزرة وقعت في مدرسة، حيث دفنوا الشهداء في ذات المدرسة، وأوضح: لا توجد وسائل نقل أو إسعافات.. لذلك يدفنوا في المدارس.

وخلص إلى القول: الكلاب صارت تهجم على الجثث.. تبش الكلاب في الجثث.. وأخرجت أشلاء من القبور.. الوضع صعب.

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