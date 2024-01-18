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شاهد.. معادلة الردع اليمنية لن يؤخرها أي قرار أميركي

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي إن تصنيف انصار الله من قبل أميركا كمنظمة إرهابية لا يقدمه ولا يؤخر في معادلة الردع التي فرضها الشعب اليمني بقادته وحكومته.

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وأضاف، في حوار مباشر مع قناة العالم الإخبارية، إن هذه الخطوة الأميركية ستحرج المملكة العربية السعودية، لأن هناك الآن محادثات للسلام في اليمن والتوصل إلى نقاط إيجابية في هذا المجال بوساطة عمانية ووساطات أخرى.

وأشار الدبلوماسي الإيراني الساق إلى أن خطوة أميركا بتصنيف حركة أنصار الله حركة إرهابية لن يكون لها التأثير السياسي أو حتى المعنوي على الساحة الدولية، أنما ستعقد الأمور أكثر فأكثر في المستقبل، لا فتا إلى أن في المستقبل أميركا ستتراجع عن قرارها لأنه جاء ليرضي الكيان الصهيوني.

وأكد السيد أفقهي، أن الخطوة الأميركية الجديدة تجاه حركة أنصار الله لن تؤثر على الموقف الذي اتخذه اليمن تجاه نصرة الشعب الفلسطيني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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