لا يحق لامريكا وبريطانيا، ارتهان امن المنطقة لحساب نتنياهو

العالم - ايران

وتحدث رئيس الدبلوماسية الايرانية في حسابه على منصة "ايكس" عن الموضوعات التي تناولها مع نظيره البريطاني خلال لقائهما على هامش منتدى دافوس.

وقال انه ناقش مع ديفيد كاميرون القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية.

واضاف انه يتعين على أمريكا وبريطانيا أن يتوقفا على الفور عن دعم واسناد جرائم الحرب التي يرتكبها كيان الفصل العنصري الصهيوني ضد الفلسطينيين.

واكد أنه لا يحق لهما جعل امن المنطقة، رهينة بيد نتنياهو!

وكان الوزير حسين أمير عبد اللهيان قد وصل الى سويسرا يوم الثلاثاء للمشاركة في منتدى دافوس 2024.