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شاهد.. نزيف غزة لأكثر من مئة يوم وتعليق رواد التواصل في الخليج الفارسي

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

حظيت الأحداث والتطورات الخاصة بفلسطين المحتلة، ولا سيما بعد مرور أكثر من مئة يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة المحاصر بتفاعل كثيف واهتمام كبير من قبل رواد مواقع التواصل في دول الخليج الفارسي.

العالم - نقطة تواصل

أكثر من مئة يوم مرت على غزة أنها دهور، أهوالها يشيب لها الولدان، معاناة لم يشهد التاريخ المعاصر مثيلا لها حبست أنفاس العالم فجرت صرخات بوحشة مجرم يقتاد بدماء الغزيّن المناضلين الصامدين المقاومين الذين يواجهون أعتى جيوش العالم وحشية ودموية.

أكثر من مئة يوم من المجازر من القصف من القتل والتهجير تركت وطئة قرن من الموت والدمار على القطاع وبطبيعة الحال فرضت غزة الفلسطينية موضوعا بارزا في مواقع التواصل الإجتماعي في العالم أجمع ومنها دول الخليج الفارسي، حيث احتل هاشتاغ مئة يوم ترند في منصاتها وكان الأكثر تفاعلا وتعليقا ومنشورات ومقاطع فيديو.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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