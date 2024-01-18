شاهد.. نزيف غزة لأكثر من مئة يوم وتعليق رواد التواصل في الخليج الفارسي

العالم - نقطة تواصل

أكثر من مئة يوم مرت على غزة أنها دهور، أهوالها يشيب لها الولدان، معاناة لم يشهد التاريخ المعاصر مثيلا لها حبست أنفاس العالم فجرت صرخات بوحشة مجرم يقتاد بدماء الغزيّن المناضلين الصامدين المقاومين الذين يواجهون أعتى جيوش العالم وحشية ودموية.

أكثر من مئة يوم من المجازر من القصف من القتل والتهجير تركت وطئة قرن من الموت والدمار على القطاع وبطبيعة الحال فرضت غزة الفلسطينية موضوعا بارزا في مواقع التواصل الإجتماعي في العالم أجمع ومنها دول الخليج الفارسي، حيث احتل هاشتاغ مئة يوم ترند في منصاتها وكان الأكثر تفاعلا وتعليقا ومنشورات ومقاطع فيديو.

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