شاهد.. إجماع عراقي على إخراج القوات الأجنبية من العراق

العالم – خاص بالعالم

هذه ليست المرة الاولى التي يطالب فيها السياسيون العراقيون برحيل التحالف الذي تقوده واشنطن عن البلاد. جدد هذه المطالب السوداني خلال منتدى دافوس الاقتصادي.

وأكد ضرورة البدء فورا بحوار للخروج بتفاهم حول ترتيب جدول زمني لإنهاء مهمة من وصفهم بالمستشارين الدوليين.

معتبرا أنه لم تعد هناك أي مبررات لوجود قوات التحالف البالغ عددها نحو2500 جندي.

يشار إلى ان واشنطن أحصت أكثر من 130 هجوما ضد قواتها في سوريا والعراق منذ بدء العدوان على غزة.

في المقابل كشف مصدر أمني عراقي عن استهداف قاعدة أميركية في محيط مطار اربيل شمالي العراق بطائرة مسيرة.



ونقلت وسائل اعلام محلية عن المصدر نفسه أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط الطائرة في محيط القاعدة.

وفي وقت سابق أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن استهداف قاعدة هيمو العسكرية الأميركية غرب مطار القامشلي في سوريا.

وقالت المقاومة العراقية في بيان إن الهجوم يأتي ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتتعالى داخل البلاد أصوات تطالب منذ سنوات برفض وجود قوات التحالف الدولي بزعامة واشنطن؛ وازداد الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة بشان انهاء الوجود الأمريكي مؤخرا بعد العدوان على غزة.

ويعتبر العراقيون ان وجود هذه القوات هو مصدر للتوترات في العراق والمنطقة. فاذا بحثت وراء خيوط كل ازمة لا بد ان توصلك احد خيوطها إلى الولايات المتحدة.

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