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آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة..

الإحتلال يعثر على21 جثة لجنوده وبن غفير يوجّه بقتل الفلسطينيين

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في رام الله أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثر على جثث 21 جنديا إسرائيليا في بني سهيلة بخان يونس ونقلهم إلى الداخل الفلسطيني المحتل وفق ما أعلنت عنه القناة الـ14 العبرية.

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واشار مراسلنا الى قيام الوزير الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بتوجيه المستوطنين ولجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بإطلاق النار على الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا تهديدًا على حياتهم. وبعد ذلك تأكدوا أن الشعب الاسرائيلي سيشكركم". وقال:"عندما ترون إرهابيًا، حتى لو لم يعرضكم للخطر، أطلقوا النار عليه".وفق ما جاء في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ولفت مراسلنا الى ان هذه التصريحات تتسوق مع 150 قطعة سلاح كانت قد وزعت في الضفة الغربية للمستوطنين بما معناه ان بن غفير الآن يعطي للمستوطنين الاسرائيليين ضوءا اخضر ليقتل اي فلسطيني يتواجد في الضفة الغربية المحتلة سواء عرض حياتهم للخطر ام لم يعرضها، وهو ما قد يفتح الباب أمام قتل المزيد من الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية المحتلة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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