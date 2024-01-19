اليمنيون ينددون بالمواقف الدولية والعربية الهزيلة إزاء الحرب على غزة

العالم – خاص بالعالم

موقف رسمي تؤكده هذه الحشود المليونية في مختلف الساحات اليمنية بمسيرات ثابتون مع فلسطين وأمريكا أم الارهاب والمتجسد صدها في الميدان برا وبحرا ماضون بكل عنفوان وشموخ لاسناد الطوفان الذي غير مجرى التاريخ وأنهى حقبة الهيمنة والتسلط وفرض قواعد المواجهة وموازين الردع الإقليمية والدولية ومن بحار اليمن السلام لمن أراد السلام لأطفال غزة.

وقال القاضي احمد المساوي محافظ تعز:" ان اليمن كلها بسهلها وبحرها وجبلها وبرها توجه رسالة الى السيد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اننا عصاك التي تضرب بها".

الحشود الجماهيرية في مختلف الساحات سخرت من قرارات الإرهاب الأمريكي صانع نازية العصر وشريكه في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة والحصار بحق الأطفال والنساء في غزة معلنة تفويضها المطلق للقيادة وللقوات المسلحة في كل توجهاتها في مواجهة تحالف العدوان الأمريكي الصهيوني على اليمن وفلسطين ومباركة كل مواقف وعمليات الإسناد للشعب الفلسطيني عبر فرض الحصار البحري على سفنه واستهداف قواعده العسكرية برا وبحرا في مختلف ساحات المواجهة

وقال الشيخ صلاح بجاش عضو مجلس الشورى اليمني:" هي رسالة الى الامريكان ان يفهموا ومن في فلكهم ان الشعب اليمني لا يتغير وهو ثابت في موقفه".

بيان مسيرات اليمن ندد بالمواقف الدولية و العربية الهزيلة والمخزية جراء استمرار مجازر الحرب والإبادة بحق أبناء غزة مطالبا كل أحرار الأمة والعالم إلى إتخاذ مواقف شجاعة في نصرة الشعب الفلسطيني وإيقاف العدوان والحصار بحقه تعكس معنى قيم الإنسانية والعدالة وعلى كافة الأصعدة وبمختلف وسائل المقاطعة والضغط المتاحة والدفع بتجاه محاكمة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة.

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