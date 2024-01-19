أهالي الضفة الغربية يشيّعون جثامين8 شهداء سقطوا بالعدوان الاسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

عادت فاطمة سليط لتفقد منزلها المدمّر بعد أن ودّعت ابنها محمد شهيداً من بين8 شهداء ارتقوا خلال عملية عسكرية استمرت لأكثر من 45 ساعة في مخيم طولكرم، وقبل محمد كانت قد ودعت أحمد خلال عملية سابقة في هذا المخيم.

طوفان الأقصى الذي بدأ قبل أكثر من مائة يوم، قابله طوفان بشري في الضفة الغربية من تشييع شهداؤها التي لا زالت دماؤهم تسيل في سبيل حرية هذه البلاد.

ركام الأحياء السكنية في هذا المخيم لم يكن مشهداً أقل استثنائية من مخيمات شمال الضفة الغربية.



منذ سبعة عقود ونيف لم يتمكن جيش مدجج بآلات الموت أن يقتل إرادة الشعب الفلسطيني فلجأ للدمار في محاولة تهجير الفلسطينين الذين هجرهم عام ثمانية وأربعين ليصور للعالم بأن ما حدث في السابع من أكتوبر كان سبباً لكل هذا.

يحاول الاحتلال الإسرائيلي تصوير المشهد بأنه بدأ بعد السابع من اكتوبر ولكن الحقيقة تقول بأن الحرب مشتعلة في الضفة الغربية وغرك منذ أن وطأت أقدام الاحتلال الإسرائيلي هذه الأرض.

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