الإحتلال يواصل التضييق على دخول المصلين والمرابطين للمسجد الأقصى

العالم – خاص بالعالم

مئات من أفراد الشرطة ينشرون بكل الطرقات والشوارع وعند كافة الابواب المؤدية للبلدة القديمة والمسجد الاقصى المبارك.

واكد احمد الصفدي عضو هيئة العمل الوطني ان: هذه السياسة تستهدف المسجد الاقصى وكل المقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية وتحديدا ايام الجمعة هم يمنعون الشباب وعلى امزجة شرطة الاحتلال حيث يمنعون الاطفال وحتى الاعمار الكبيرة.



قنابل الغاز والصوت والمياة العادمة هي المستخدمة من قبل الاحتلال ضد من ضد من أتوا زحف على الاقدام من كافة أنحاء القدس المحتلة ومن أستطاع الوصول من الداخل الفلسطيني منهم من ينجح لدخول المسجد الاقصى المبارك بعد محاولات عديدة ومنهم من يحاول أفتراش الطرقات لكن ذلك وفق عنصرية الاحتلال لا يسمح بذلك ويستخدم أجراءاته ضدهم.

مقابلة

وعمد الاحتلال الاسرائيلي ومنذ حربة المفتوحة على الفلسطينين على أغلاق القدس المحتلة وفصل أحيائها وعزل ومحاصرة البلدة القديمة منها وأغلاق الاقصى المبارك والسماح وبقوة السلاح لمستوطنيه بأقتحامة وبشكل موسع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...