آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني ورد المقاومة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى قيام الطيران الحربي الاسرائيلي بشن سلسلة من الغارات على اكثر من منطقة وخاصة على القطاع الغربي، حيث استهدف بثلاث غارات المنطقة الواقعة بين بلدة طير حرفا وشيحين، وصولا الى بلدة مروحين، كما استهدفت احدى الغارات في القطاع الشرقي الطريق الواقع بين بلدة الطيبة وبلدة القنطرة حيث استهدفت منزلاً على هذا الطريق.

واضاف مراسلنا ان القصف الاسرائيلي كان يتركز على بعض اطراف بلدة الخيام الجنوبية لجهة وادي العصافير القريب من بلدة الوزاني، بالاضافة الى القصف الذي لا زال يطاول اطراف بلدة عيتا الشعب من الجهتين الشرقية والغربية لجهة حد بالبستان، وبالتالي كان هنالك نوع من الرمايات الرشاشة التي كانت تطلق من موقع الرهب الذي استهدف من قبل المقاومة بعملية كانت تستهدف تجمعات لجنود الاحتلال الاسرائيلي داخل هذا الموقع، اضافة الى موقع آخر في القطاع الغربي كان يستهدف تلة ابو الجاج، وكان يستهدف من خلالها تجمعا وتحشدا لجيش الاحتلال الاسرائيلي قرب هذا الموقع.

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