الجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر بين جنوده خلال الـ24 ساعة الماضية

العالم - الإحتلال

وأظهرت معطيات جيش الاحتلال المنشورة على موقعه الإلكتروني، ارتفاع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 2630 الخميس، بعد أن كان 2602 الأربعاء، ما يعني إصابة 28 عسكريا منذ أمس.

وقال الجيش "إن 398 أصيبوا بجروح خطيرة، و686 بجروح متوسطة، و1546 بجروح طفيفة".

كما أفاد الخميس بأن من بين الجرحى 1178 عسكريا أصيبوا خلال المعارك البرية في غزة، بينما كان العدد 1152 الأربعاء، ما يعني أن 26 أصيبوا في المعارك البرية منذ أمس.

ولفت إلى أن 247 أصيبوا بجروح خطيرة، و405 بجروح متوسطة، و526 بجروح طفيفة.

واستنادا إلى المعطيات، لا يزال 428 عسكريا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 42 في حالة خطيرة و265 متوسطة و121 طفيفة.

وبالنسبة لقتلاه، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن عددهم منذ اندلاع الحرب بلغ 529، بينهم 193 منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر الماضي.