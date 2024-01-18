طهران تندد بوضع امريكا، انصار الله على قائمة الارهاب المزعومة

واعتبر كنعاني ذلك بانه اجراء استفزازي يصب في خانة استكمال الدور الحمائي الأمريكي والداعم لجرائم الكيان الصهيوني القاتل للاطفال.

واكد كنعاني ان واشنطن غاضبة من انصار الله والشعب اليمني لمجرد دعمهما للشعب الفلسطيني المظلوم مضيفا ان هذا الاجراء الامريكي غير البناء، لا ينال ابدا من ارادة الشعب اليمني في دعم اهالي غزة المظلومين.

وراى المتحدث باسم الخارجية ان الدعم الامريكي غير المحدود للكيان الصهيوني الشرير، بوصفه أكثر التنظيمات الارهابية كراهية في العالم، يشكل اهم سبب للتدهور الامني في منطقة غرب اسيا ومنطقة البحر الاحمر الاستراتيجية مضيفا ان امريكا ان كانت صادقة في التعبير عن قلقها ازاء استقرار وامن المنطقة، لكان عليها ان تكف عن تقديم الدعم لجرائم الحرب والابادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني في غزة.

واعتبر كنعاني ان الادارة الامريكية تفتقد الى المصداقية الاخلاقية واي اهلية حقوقية لاصدار الاحكام على الاخرين وقال ان الادارة الامريكية يجب ان تتحمل مسؤولياتها امام شعوب العالم على خلفية دعمها لجرائم الحرب التي يجترحها الكيان الصهيوني الارهابي.

وتابع ان امريكا ومن خلال اعتبارها حركة انصار الله ارهابية، اظهرت مرة اخرى انها غير حريصة على اصلاح سياساتها المغلوطة والمدمرة في المنطقة وما زالت تعد جزء من المشاكل والتدهور الامني في المنطقة.

وكان مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان قد اعلن امس في بيان ان واشنطن ادرجت حركة انصار الله على قائمة ما يسمى المنظمات "الارهابية".