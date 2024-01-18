شاهد رسالة يمنية من على متن سفينة غالاكسي ليدر... دمكم طوفان

العالم – اليمن

وأظهر الفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي عددا من المجاهدين اليمنيين وهم يضعون صوراً فوتوغرافية لقادة شهداء محور المقاومة الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس على متن سفينة غالاكسي ليدر بكثير من التباهي.

ويذكر بان حركة انصار الله اليمنية سيطرت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، علي سفينة تجارية مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، بعد أيام من تحذيرهم باستهداف السفن الإسرائيلية، في تصعيد جديد ضد كيان الاحتلال ردًا على العدوان على غزة.

ونشرت حركة انصار الله اليمنية، مشاهد لعملية السيطرة على سفينة غالاكسي ليدر، باستخدام مروحية، فيما وضعوا العلمين اليمني والفلسطيني فوقها، ليقتادوها إلى السواحل اليمنية برفقة زوارق حربية.

وكانت الحركة قد ذكرت في بيان آنذاك، إن العملية جاءت رداً على ما يتعرض له "الشعب الفلسطيني من حصار ظالم واستمرار المجازر المروعة والبشعة من قبل الكيان الإسرائيلي"، مجددة تحذيرها لكافة السفن التابعة لإسرائيل والتي تتعامل معها، بأنها "سوف تصبح هدفاً مشروعاً" لقواتها.