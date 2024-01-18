شاهد.. ردود فعل صنعاء حول قرار تصنيف حركة أنصار الله "منظمة إرهابية"

العالم - مراسلون

وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله عبدالله النعيمي للعالم: "إن القرار الأميركي غير موفق وغير مدروس ودليل واضح على العشوائية التي وصلت إليها الإدارة الأميركية وأرادت أميركيا من هذا القرار ان تنتقم من الشعب اليمني نتيجة وقوفه مع الشعب الفلسطيني".

القرار الذي يأتي للمرة الثانية بعد عام ٢٠٢٠ والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثين يوما أكدت صنعاء ان لافاعلية له في إطار التحركات في البحرين الأحمر والعربي على الرغم من تصريحات البنتاغون عدم السعي إلى توسيع الصراع او حرب مع الحوثيون حسب مايسميهم . واكدت صنعاء ان قرار التصنيف لن يغير الموقف اليمني حتى توقف العدوان على غزة .

قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن سلطان السامعي للعالم: "إن نحن نرفض وندين مثل هذه القرارات التي تصدر من أكبر دولة في العالم لرعاية الإرهاب، واننا مصممون على مساعدة إخواننا الفلسطيننيين في منع كل السفن الإسرائيلية أو من تتوجه إلى سواحل فلسطينين المحتلة، لا زلنا مصممون وقادرون على منع هذه السفن ولن نتراجع عن قراراتنا الإستراتيجية هذه التي تساعد إخواننا في غزة".

مراقبون يرون ان هذا القرار سيهدر مصداقية الإدارة الأمريكية أمام شعوب العالم التي تستنكر جرائم الإبادة بحق أبناء غزة من قبل العدو الصهيوني في حين تقدم امريكا الدعم الكامل لـ"اسرائيل" بل وتقاتل بالنيابة عنها كما يحدث مع اليمن.